Кафельников считает, что Касаткину и Рублёва не за что осуждать

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказал мнение, что теннисисты Дарья Касаткина и Андрей Рублёв не говорили в интервью того, за что их можно было бы осудить.

«Честно говоря, не очень понимал посыла всего этого интервью. Если они хотят выразить свою позицию, им всегда предоставили бы определённую платформу. Поэтому изначально был против того, что интервью вышло на каком-то канале у какого-то блогера. Тем не менее не считаю, что там было сказано что-то такое, за что действительно ребят могли бы осудить», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

По его словам, интервью было санкционировано Софьей Тартаковой. Кафельников также подчеркнул, что не понял смысла данного разговора.

Тартакова является пиар-агентом Дарьи Касаткиной и Андрея Рублёва. Теннисисты накануне дали понять, что могут сменить спортивное гражданство. Касаткина также призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее «Матч ТВ» отстранил ведущую за критику программы о каминг-ауте Касаткиной.