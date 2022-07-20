Фукс приступил к тренировкам в ЦСКА по индивидуальной программе

Бразильский защитник Бруно Фукс приступил к тренировкам с ЦСКА по индивидуальной программе.

После успешного восстановления Фукс начал тренировки в индивидуальном режиме с тренером-реабилитологом. Пока защитник занимается в тренажёрном зале и выполняет беговую работу, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Уточняется, что возвращение футболиста в общую группу ожидается в августе.

Контракт 23-летнего бразильца с армейским клубом истекает летом 2025 года.

Фукс провёл десять матчей за ЦСКА во всех турнирах в сезоне-2021/22. Столичный клуб занял пятое место на чемпионате России.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о подготовке команды к матчу с «Сочи».