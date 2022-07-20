В «Лилле» подтвердили, что полузащитник Саншеш покинет клуб в летнее трансферное окно

Президент «Лилля» Оливье Летанг подтвердил, что полузащитник Ренату Саншеш покинет клуб этим летом.

«У Саншеша есть два хороших варианта, на него претендуют два топ-клуба. Он всё ещё с нами, потому что пока нет соглашения с клубами. Он отправится либо в Париж, либо в Милан. Это всё, что я могу сказать», — сказал Летанг на пресс-конференции.

СМИ сообщали, что Саншеш продолжит карьеру в ПСЖ

В сезоне-2021/22 Саншеш забил два мяча и отдал пять голевых передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Соглашение с «Лиллем» рассчитано до 2023 года.

Ранее ПСЖ назвал две главные трансферные цели.