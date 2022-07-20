В «Лилле» подтвердили, что полузащитник Саншеш покинет клуб в летнее трансферное окно

Короткая ссылка
Президент «Лилля» Оливье Летанг подтвердил, что полузащитник Ренату Саншеш покинет клуб этим летом.
В «Лилле» подтвердили, что полузащитник Саншеш покинет клуб в летнее трансферное окно
  • AP

«У Саншеша есть два хороших варианта, на него претендуют два топ-клуба. Он всё ещё с нами, потому что пока нет соглашения с клубами. Он отправится либо в Париж, либо в Милан. Это всё, что я могу сказать», — сказал Летанг на пресс-конференции.

СМИ сообщали, что Саншеш продолжит карьеру в ПСЖ

В сезоне-2021/22 Саншеш забил два мяча и отдал пять голевых передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Соглашение с «Лиллем» рассчитано до 2023 года.

Ранее ПСЖ назвал две главные трансферные цели.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить