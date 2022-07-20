Борзаковский примет участие в полумарафоне в Челябинской области
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«Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Борзаковский побежит Парижский полумарафон 2022 года», — сообщает ТАСС.
Старты состоятся 20 августа в окрестностях села Париж Нагайбакского района.
В программу соревнований включены забеги на дистанции 150 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Также пройдёт велозаезд на 10 км и будет организована скандинавская ходьба на 5 км.
Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков ответил на критику украинки Ярославы Магучих в адрес россиянки Марии Ласицкене, олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту.