Борзаковский примет участие в полумарафоне в Челябинской области

В Министерстве спорта Челябинской области сообщили, что олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский примет участие в полумарафоне.

«Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Борзаковский побежит Парижский полумарафон 2022 года», — сообщает ТАСС.

Старты состоятся 20 августа в окрестностях села Париж Нагайбакского района.

В программу соревнований включены забеги на дистанции 150 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Также пройдёт велозаезд на 10 км и будет организована скандинавская ходьба на 5 км.

Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков ответил на критику украинки Ярославы Магучих в адрес россиянки Марии Ласицкене, олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту.