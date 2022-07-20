Непомнящий и Карлсен сыграли вничью на турнире в Загребе

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Россиянин Ян Непомнящий и действующий чемпион мира Магнус Карлсен не смогли выявить победителя в матче первого тура Grand Chess Tour по рапиду в Загребе (Хорватия).
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью на турнире в Загребе
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32-летний российский гроссмейстер играл чёрными фигурами.

Непомнящий во втором матче дня сыграет белыми фигурами с французом Алиреза Фируджа и завершит вечер игрой чёрными с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.

Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и должен был встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.

Ранее российский шахматист Сергей Карякин отреагировал на снятие Карлсена с матча за шахматную корону с Непомнящим.

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