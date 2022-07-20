Тарасова — об отказе Карлсена играть с Непомнящим: корона может заслуженно вернуться к нам

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на отказ норвежца Магнуса Карлсена от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Корона может вернуться к нам, и совершенно заслуженно. Но вы знаете — любой может стать угрозой и препятствием на пути к победе, потому что можно расслабиться и недооценить соперника, что-то не так сделать. Играет с другим, значит, пусть будет так. Но это прелестно, что Магнус отказался играть не из-за политической ситуации и русофобии, надо ему подарок какой-нибудь послать», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и должен был встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.

Ранее российский шахматист Сергей Карякин отреагировал на снятие Карлсена с матча за шахматную корону с Непомнящим.