Тренер «Спартака» Абаскаль получил первый штраф от КДК РФС

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о результатах заседания по инцидентам на матчах первого тура национального чемпионата.

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль за выход за пределы технической зоны в матче с грозненским «Ахматом» получил штраф в 10 тыс. рублей, цитирует Григорьянца РИА Новости.

«Спартак» в концовке матча в Грозном в меньшинстве ушёл от поражения благодаря голу Виктора Мозеса (83-я минута). В составе «Ахмата» отличился Артём Тимофеев (45-я). Игра завершилась со счётом 1:1.

«Оренбург» получил штраф в 20 тыс. рублей за поздний выход команды на второй тайм игры с самарскими «Крыльями Советов» (2:4).

Ранее сообщалось, что КДК РФС ужесточил наказания за применение пиротехники на стадионах.