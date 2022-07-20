Тренер «Спартака» Абаскаль получил первый штраф от КДК РФС

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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о результатах заседания по инцидентам на матчах первого тура национального чемпионата.
Тренер «Спартака» Абаскаль получил первый штраф от КДК РФС
  • РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль за выход за пределы технической зоны в матче с грозненским «Ахматом» получил штраф в 10 тыс. рублей, цитирует Григорьянца РИА Новости.

«Спартак» в концовке матча в Грозном в меньшинстве ушёл от поражения благодаря голу Виктора Мозеса (83-я минута). В составе «Ахмата» отличился Артём Тимофеев (45-я). Игра завершилась со счётом 1:1.

«Оренбург» получил штраф в 20 тыс. рублей за поздний выход команды на второй тайм игры с самарскими «Крыльями Советов» (2:4).

Ранее сообщалось, что КДК РФС ужесточил наказания за применение пиротехники на стадионах.

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