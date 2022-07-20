Тренер «Спартака» Абаскаль получил первый штраф от КДК РФС
- РИА Новости
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль за выход за пределы технической зоны в матче с грозненским «Ахматом» получил штраф в 10 тыс. рублей, цитирует Григорьянца РИА Новости.
«Спартак» в концовке матча в Грозном в меньшинстве ушёл от поражения благодаря голу Виктора Мозеса (83-я минута). В составе «Ахмата» отличился Артём Тимофеев (45-я). Игра завершилась со счётом 1:1.
«Оренбург» получил штраф в 20 тыс. рублей за поздний выход команды на второй тайм игры с самарскими «Крыльями Советов» (2:4).
Ранее сообщалось, что КДК РФС ужесточил наказания за применение пиротехники на стадионах.