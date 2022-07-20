КДК РФС ужесточил наказания за применение пиротехники на стадионах

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о новых нормах, принятых КДК.

«По пиротехнике увеличен максимальный штраф с 125 тыс. до 200 и запрет допуска зрителей до трех матчей. За единичный случай увеличили с 10 тыс. до 50 тыс. рублей. В случае попадания пиротехники в игрока, официальных лиц или болельщика штраф до 1 млн рублей», — приводит слова Григорьянца Sport24.

Он также отметил, что наказанием за попадание пиротехники в человека станет проведение матча на нейтральном стадионе и до трёх матчей без зрителей.

После победы «Спартака» в матче за Суперкубок России около 500 болельщиков красно-белых перегородили Мясницкую улицу. Болельщики зажигали пиротехнику и кидали петарды.

Ранее сообщалось, что на заседании КДК РФС было принято решение оштрафовать «Зенит» на 95 тыс. рублей по итогам матча за Суперкубок России с «Спартаком».