Филимонов рассказал, как Ярцев тренировал игроков «Спартака» попадать в створ ворот

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов вспомнил историю с тренировок, которые проводил Георгий Ярцев.

«Он давал ударное упражнение и требовал попасть в створ ворот — а футболисты не попадали. Тогда он останавливал тренировку и говорил, чтобы они били мимо ворот. После этого замечания ребята сразу начинали попадать по воротам», — приводит слова Филимонова Sport24.

Ярцев скончался 15 июля. По ходу карьеры он играл за «Спартак» из Костромы, ЦСКА, «Гомсельмаш», московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Москвич».

Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную страны, с которой пробился в основную стадию чемпионата Европы в 2004-м.

Также Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба.

Ранее главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин выступил с речью на прощании с Ярцевым.