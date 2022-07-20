В РПЛ подтвердили информацию об обращении в суд на латиноамериканскую компанию GOL TV

В Российской премьер-лиге (РПЛ) прокомментировали подачу искового заявления в суд на латиноамериканский филиал GOL TV.

«Российская премьер-лига действительно подала исковое заявление в Арбитражный суд Москвы, требуя от компании GOL TV Latinamerica S.A. выплатить 13,2 млн рублей, которые та задолжала лиге за показ матчей РПЛ в сезоне-2021/22», — заявили в пресс-службе РПЛ.

Сезон-2022/23 стартовал в минувшие выходные.

Второй тур откроет матч «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что РПЛ подала в суд на латиноамериканский филиал GOL TV с требованием выплатить 13 млн рублей.