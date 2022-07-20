В РПЛ подтвердили информацию об обращении в суд на латиноамериканскую компанию GOL TV

Короткая ссылка
В Российской премьер-лиге (РПЛ) прокомментировали подачу искового заявления в суд на латиноамериканский филиал GOL TV.
В РПЛ подтвердили информацию об обращении в суд на латиноамериканскую компанию GOL TV
  • РИА Новости

«Российская премьер-лига действительно подала исковое заявление в Арбитражный суд Москвы, требуя от компании GOL TV Latinamerica S.A. выплатить 13,2 млн рублей, которые та задолжала лиге за показ матчей РПЛ в сезоне-2021/22», — заявили в пресс-службе РПЛ.

Сезон-2022/23 стартовал в минувшие выходные.

Второй тур откроет матч «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля. Начало — в 20:00 мск. 

Ранее сообщалось, что РПЛ подала в суд на латиноамериканский филиал GOL TV с требованием выплатить 13 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить