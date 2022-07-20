Карякин отреагировал на снятие Карлсена с матча за шахматную корону с Непомнящим

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал новость о том, что действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался от матча за корону с россиянином Яном Непомнящим, который выиграл турнир претендентов.

«Увы, мои худшие опасения сбылись. Магнус Карлсен отказался защищать свой титул. Теперь, боюсь, в шахматах начнётся серьёзный хаос! Как можно проводить чемпионат мира без чемпиона и кто даст на это деньги?» — написал Карякин в своём Telegram-канале.

Из-за снятия Карлсена соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.

Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.

Ранее Карлсен сообщил, что принял решение отказаться от матча за мировую корону с Непомнящим.