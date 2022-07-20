Дворкович — о решении Карлсена не играть с Непомнящим: отношусь с уважением

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович высказался о решении действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена отказаться от матча за корону с россиянином Яном Непомнящим.

«К решению чемпиона мира отношусь с уважением», — цитирует Дворковича «Чемпионат».

Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с россиянином Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и должен был встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.

Ранее Непомнящий заявил, что не хотелось бы, чтобы матч за мировую шахматную корону превращали в шоу.