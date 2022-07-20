Sky Sport Germany: Суарес может перейти в «Боруссию» из-за болезни Аллера

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Уругвайский форвард Луис Суарес может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».
Sky Sport Germany: Суарес может перейти в «Боруссию» из-за болезни Аллера
  • Gettyimages.ru

Руководство немецкого клуба уже обратилось с предложением к 35-летнему нападающему, который сейчас находится в статусе свободного агента, сообщает Sky Sport Germany.

Напомним, что у нападающего «Боруссии» Себастьяна Аллера была обнаружена опухоль яичка.

Последние два сезона уругваец выступал за «Атлетико», контракт с которым истёк 30 июня. Также Суарес выступал за «Насьональ», «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль» и «Барселону».

Ранее Суарес сообщил, что может продолжить карьеру в MLS.

 

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