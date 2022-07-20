Дворкович: Карлсену не ставился дедлайн для согласия на матч с Непомнящим

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович выразил надежду, что чемпион мира норвежец Магнус Карлсен не станет отказываться от матча за мировую корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Дедлайна не было и нет. Мы просто надеемся, что Магнус сыграет матч. Конкретных дат никаких перед ним мы не ставили. Есть некоторые разумные сроки. Будем спокойно ждать, обсуждать, проводить консультации», — цитирует Дворковича ТАСС.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и теперь должен встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Норвежец пока не дал своего согласия.

Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.

Ранее Непомнящий заявил, что не хотелось бы, чтобы матч за мировую шахматную корону превращали в шоу.