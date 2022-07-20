Мещеряков: футболисты «Локомотива» способны решать самые большие задачи
- РИА Новости
«По итогам первого тура отмечу, что состав «Локомотива» способен решать самые большие задачи, хочется увидеть тренерскую руку. Однако тренеру нужно время, чтобы адаптироваться», — цитирует Мещерякова «Матч ТВ».
При этом он отметил, что у «Локомотива» нет времени на раскачку.
Команда Йозефа Циннбауэра в матче второго тура 24 июля примет на своём поле «Ростов».
«Локомотив» на старте чемпионата в Москве сыграл вничью с «Пари НН» (1:1).
Ранее Алексис Бека-Бека ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива».