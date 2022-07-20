Мещеряков: футболисты «Локомотива» способны решать самые большие задачи

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Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что железнодорожники способны побороться за медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Мещеряков: футболисты «Локомотива» способны решать самые большие задачи
  • РИА Новости

«По итогам первого тура отмечу, что состав «Локомотива» способен решать самые большие задачи, хочется увидеть тренерскую руку. Однако тренеру нужно время, чтобы адаптироваться», — цитирует Мещерякова «Матч ТВ».

При этом он отметил, что у «Локомотива» нет времени на раскачку.

Команда Йозефа Циннбауэра в матче второго тура 24 июля примет на своём поле «Ростов».

«Локомотив» на старте чемпионата в Москве сыграл вничью с «Пари НН» (1:1).

Ранее Алексис Бека-Бека ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива».

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