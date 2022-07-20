Левников назначен главным арбитром матча «Краснодар» — «Спартак»

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Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым будет работать на матче второго тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и московским «Спартаком».
Левников назначен главным арбитром матча «Краснодар» — «Спартак»
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Судьи на линиях — Андрей Веретёшкин и Рустам Мухтаров. Резервный арбитр — Дмитрий Стрельцов. За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Евгений Кукуляк, его ассистент (AVAR) — Николай Богач, сообщается пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдёт 23 июля в Краснодаре. Игра начнётся в 20:00 мск.

«Спартак» на старте сезона сыграл вничью в гостях с грозненским «Ахматом» (1:1). «Краснодар» на своём поле не смог переиграть воронежский «Факел» (2:2).

Ранее сообщалось, что «Спартак» будет добираться на матч с «Краснодаром» на самолёте и автобусе.

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