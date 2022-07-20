Карякин: отказ Карлсена от матча с Непомнящим породит хаос в шахматном мире

Гроссмейстер Сергей Карякин высказался о возможном отказе действующего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена от матча за мировую корону с россиянином Яном Непомнящим.

«В плане шахмат, конечно, я хочу, чтобы Магнус играл этот матч. Иначе это породит хаос в шахматном мире. Что это за чемпионат мира без чемпиона? Это нелогично», — цитирует Карякина РИА Новости.

По его словам, существует вероятность, что Карлсен всё-таки откажется от матча за звание чемпиона мира, поскольку «готовиться два года к одному и тому же сопернику — не самое большое удовольствие».

«А Магнус любит получать удовольствие от игры», — добавил Карякин.

Непомнящий одержал победу на турнире претендентов и теперь должен встретиться в матче за шахматную корону с Карлсеном. Норвежец пока не дал своего согласия.

Скандинавский гроссмейстер четыре раза защищал титул, последний раз он обыграл в 2021 году Непомнящего.

Ранее Непомнящий заявил, что не хотелось бы, чтобы матч за мировую шахматную корону превращали в шоу.