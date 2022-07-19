Червиченко считает, что «Спартак» сам настроил судей против себя

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на жалобу московской команды в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) после матча с «Ахматом».
Червиченко считает, что «Спартак» сам настроил судей против себя
  • РИА Новости

«Могут ли эти жалобы «Спартака» настроить судей против команды? Уже настроили. Судья же человек, а не робот. И когда тебе в течение года рассказывают, какой ты плохой, у тебя срабатывает принцип: «Ну, ладно, я тебе сейчас покажу». Эпизод нейтральный, если это позволяют правила, иногда трактуют против команды», — приводит слова Червиченко «Спорт День за Днём».

По его мнению, в этом матче судья не допустил пять ошибок и единственное что можно обсуждать — нарушение Шелли. Он заявил, что это нормально, когда «Спартак» рыдает по каждому поводу.

«У них своя призма, они видят то, что остальные не видят», — добавил Червиченко.

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён с поля. Он получил две жёлтые карточки за минуту. Также вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ударил по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева шипами бутсы, после чего арбитр не удалил голкипера с поля.

Ранее глава судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что главный арбитр матча «Спартак» — «Ахмат» Владислав Безбородов поступил согласно инструкциям, когда показал две жёлтые карточки подряд защитнику московской команды Мацею Рыбусу.

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