Михеев рассказал, почему выбрал «Ванкувер»

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Российский форвард Илья Михеев рассказал, почему принял решение перейти в «Ванкувер Кэнакс».
Михеев рассказал, почему выбрал «Ванкувер»
  • AP

«В «Ванкувере» у меня будет больше возможностей раскрыть свой потенциал в плане атаки. В «Торонто» можно попасть в топ-6, но сложно. В «Торонто» меня больше использовали в оборонительных действиях, мы выходили, старались дать отдохнуть первым двум звеньям, в «Ванкувере», надеюсь, постараемся и в атаке, и в обороне», — сказал Михеев на пресс-конференции.

Он также рассказал, что были предложения от «Вашингтона» и других клубов, однако по составу и не только его сердце легло на «Ванкувер».

Контракт Михеева с «Торонто Мэйпл Лифс» истёк 13 июля. Форвард вышел на рынок свободных агентов. В регулярном сезоне-2021/22 россиянин провёл 53 матча и набрал 32 очка (21 гол + 11 результативных передач).

Ранее «Ванкувер» объявил о подписании контракта с Михеевым.

 

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