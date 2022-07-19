Глава судейского комитета РФС оценил решение Безбородова удалить Рыбуса

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что главный арбитр матча «Спартак» — «Ахмат» Владислав Безбородов поступил согласно инструкциям, когда показал две жёлтые карточки подряд защитнику московской команды Мацею Рыбусу.

«По таким ситуациям у нас был отдельный раздел в лекциях для судей, где говорилось, что часто случаются ситуации, когда арбитры выносят санкцию в виде жёлтой карточки за одно нарушение, а потом видят, что игрок пинает мяч в сторону, что также формально является неспортивным поведением и карается жёлтой карточкой», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».

Он отметил, что иногда судьи могут не фиксировать последующие нарушения, чтобы не ломать игру, однако портить себе матч не должен сам футболист. По словам Каманцева, Безбородов в этой ситуации действовал согласно инструкциям, которые ему дали.

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён с поля. Он получил две жёлтые карточки за минуту. Также вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ударил по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева шипами бутсы, после чего арбитр не удалил голкипера с поля.

Ранее в пресс-службе коммуникаций РФС рассказали, какие эпизоды будут рассмотрены по обращению «Спартака» после матча первого тура РПЛ с «Ахматом».