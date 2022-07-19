Гаранин прокомментировал переход Родригао и Кассьеры в «Зенит»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о трансферах защитника Родригао и форварда Матео Кассьеры в «Зенит».

«По Кассьерре было понятно, что он уйдёт, ещё до нашего прихода в клуб. По Родригао есть определённые юридические моменты в контракте, даже если не хочешь его отпускать. «Зенит» воспользовался определёнными пунктами. Это нормальная практика в футболе. Плакаться и хвататься за голову мы не будем. У нас много опытных и сильных ребят», — приводит слова Гаранина «Спорт-Экспресс».

В летнее трансферное окно Кассьерра и Родригао из «Сочи» перешли в «Зенит».

Родригао выступал за «Сочи» с лета прошлого года. Он провёл за южную команду 31 матч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Кассьера в сезоне-2021/22 провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

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