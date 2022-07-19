В РПЛ снова будет возможность использования офсайдных линий на VAR

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что арбитры VAR получат возможность использовать офсайдные линии на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Офсайдные линии мы не отменили. Очень надеемся, что через месяц-два данная технология войдёт в строй и будет присутствовать на матчах РПЛ. После того как данная технология появится у нас, будем думать, чтобы микроскопические офсайды устранять», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, что в данный момент функционирование офсайдных линий недоступно из-за прекращения сотрудничества РФС с провайдером технологии VAR Hawk-Eye Innovations.

Ранее представитель службы коммуникаций РФС сообщил, что VAR будет работать без офсайдных линий на чемпионате России сезона-2022/23.