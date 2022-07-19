Бабаев — о Fan ID: меня сильно разочаровал наш пустой фан-сектор

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев надеется, что фанаты, бойкотирующие матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за введения паспорта болельщика (Fan ID), скоро вернутся на стадионы.
Бабаев — о Fan ID: меня сильно разочаровал наш пустой фан-сектор
  • РИА Новости

«У меня самое большое разочарование от матча с «Уралом» — это наш пустой фан-сектор. Очень тоскливо смотреть футбол без сильной шумовой поддержки и энергетики, которую обеспечивает фанка. Да и команде не хватало нашего 12-го игрока. Такую атмосферу сложно назвать футбольной», — приводит слова Бабаева Sport24.

Он также выразил надежду, что хорошие результаты и красивый футбол скоро вернут болельщиков на стадионы. По его словам, клуб делает большую работу по улучшению уровня сервиса на арене и всего того, что окружает футбольный матч.

«На каждом матче мы обязательно делаем развлекательную программу с концертами, конкурсами и прочими активностями. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить всех на ближайшие домашние матчи команды», — добавил Бабаев.

Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что фанаты грозненского клуба не будут бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.

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