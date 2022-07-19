1908.nl: «Фейеноорд» хочет досрочно расторгнуть аренду хавбека «Спартака» Хендрикса

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«Фейеноорд» из Роттердама больше не заинтересован в услугах полузащитника московского «Спартака» Йоррита Хендрикса.
1908.nl: «Фейеноорд» хочет досрочно расторгнуть аренду хавбека «Спартака» Хендрикса
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  • © Tullio Puglia - UEFA

Главный тренер голландского клуба Арне Слот дал понять, что Хендрикс ему не нужен, сообщает 1908.nl.

Уточняется,что 27-летний хавбек не был включён в список игроков, которые отправятся с командой на предсезонный сбор.

Действующий контракт Хендрикса со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. Полузащитник перешёл в «Фейеноорд» на правах аренды на полгода в январе 2022-го. В 14 матчах за голландский клуб он забил один мяч и оформил одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость Хендрикса в €1,8 млн.

Ранее новобранец «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал свой трансфер в столичный клуб.

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