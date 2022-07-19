Шестёркин: конкретных задач перед сезоном НХЛ не ставил

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оценил своё выступление в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.

«Задачей перед сезоном не ставил. Таких мыслей никогда не было. Всё, чего я хотел, — закрепиться в НХЛ, в команде, показывать свой лучший хоккей и стараться прогрессировать изо дня в день», — цитирует Шестёркина РБК.

Вместе с тем, российский вратарь признался, что мечтает выиграть Кубок Стэнли и Олимпиаду с участием хоккеистов из НХЛ.

Шестёркин стал третьим россиянином в истории, получившим «Визина Трофи» — награда лучшему вратарю сезона. До него это удавалось только Сергею Бобровскому (2013 и 2017 годы) и Андрею Василевскому (2019 год).

В сезоне-2021/22 россиянин провёл 53 матча, в шести из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности. В среднем он отражал 93,5% бросков, пропуская 2,07 шайбы за матч.

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