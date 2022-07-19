«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд в предсезонном турне

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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в товарищеском матче в рамках предсезонного турне.
«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд в предсезонном турне
  • AP
  • © Asanka Brendon Ratnayake

Игра, которая прошла в Мельбурне (Австралия), завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Эрика тен Хага.

В составе МЮ мячи забили Антони Марсьяль (17-я минута), Маркус Рэшфорд (48-я) и Джейдон Санчо (59-я). У «Кристал Пэлас» отличился Джоэл Уорд (74-я).

Защитник «красных дьяволов» Уильям Фиш получил красную карточку на 84-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд.

Ранее сообщалось, что МЮ разгромил «Ливерпуль» в первом матче тен Хага.

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