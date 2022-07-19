Фукс вернулся в расположение ПФК ЦСКА

Бразильский защитник Бруно Фукс вернулся в расположение московского ЦСКА.

Пресс-служба столичного клуба опубликовала видеоролик, в котором Фукс на русском языке говорит: «Привет, я вернулся».

Фукс восстанавливался после травмы в Бразилии. Параллельно с лечением Бруно улучшал свои физические кондиции, что позволило ему вернуться к тренировкам без ограничений сразу после окончания реабилитации.

Контракт 23-летнего бразильца с армейским клубом истекает летом 2025 года.

Фукс провёл десять матчей за ЦСКА во всех турнирах в сезоне-2021/22. Столичный клуб занял пятое место на чемпионате России.

Ранее Фукс рассказал о своём будущем в армейском клубе.