Фукс вернулся в расположение ПФК ЦСКА

Короткая ссылка
Бразильский защитник Бруно Фукс вернулся в расположение московского ЦСКА.
Фукс вернулся в расположение ПФК ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Пресс-служба столичного клуба опубликовала видеоролик, в котором Фукс на русском языке говорит: «Привет, я вернулся».

Фукс восстанавливался после травмы в Бразилии. Параллельно с лечением Бруно улучшал свои физические кондиции, что позволило ему вернуться к тренировкам без ограничений сразу после окончания реабилитации.

Контракт 23-летнего бразильца с армейским клубом истекает летом 2025 года.

Фукс провёл десять матчей за ЦСКА во всех турнирах в сезоне-2021/22. Столичный клуб занял пятое место на чемпионате России.

Ранее Фукс рассказал о своём будущем в армейском клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить