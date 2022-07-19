Карпин: никогда не встречались с Ярцевым без улыбки

Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин выступил с речью на прощании с Георгием Ярцевым.

«Трудно найти слова. Мы потеряли великого футболиста и великого человека. Каждую встречу были улыбки, смех. К сожалению, на прощание с Сашей Козловым не доехали. Саша и Саныч — это потери для всего «Спартака». Спасибо вам за всё, будем помнить всегда», — цитирует Карпина РИА Новости.

Панихида состоялось в манеже академии московского клуба в Сокольниках. Отпевание прошло в храме Воскресения Христова. Ярцев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Ярцев скончался 15 июля. По ходу карьеры он играл за «Спартак» из Костромы, ЦСКА, «Гомсельмаш», московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Москвич».

Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную страны, с которой пробился в основную стадию чемпионата Европы в 2004-м.

Также Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба.

Ранее член технического комитета РФС, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился воспоминаниями о Георгии Ярцеве.