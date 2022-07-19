Хавбек «Спартака» Денисов поделился впечатлениями от работы с Абаскалем

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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказал мнение о работе с новым главном тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Система Абаскаля? Если говорить кратко, то мы хотим доминировать на поле. Это сопровождается контролем мяча и прессингом на чужой половине поля. Мы должны играть очень активно. Наш тренер хочет, чтобы мы шли всегда вперёд», — сказал Денисов в эфире «Футбол России» на канале «Россия 24».

Он также отметил, что если футболист хочет играть, то придётся подстраиваться под требования каждого тренера.

33-летний испанский специалист возглавил столичный клуб 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об Абаскале.

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