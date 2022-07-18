Рублёв не исключил, что может сменить спортивное гражданство

Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что допускает возможность смены спортивного гражданства, если не сможет выступать на международных турнирах.

«Если говорить о Уимблдоне, то да, допустили бы, если поменять паспорт. Смена гражданства? Если нас везде забанят на всех турнирах, а я дальше захочу продолжать карьеру, то это — один из выходов из ситуации», —сказал Рублёв на YouTube-канале блогера Виталия Кравченко.

Он также заявил, что уже выигрывал Олимпиаду в миксте и хочет верить, что сыграет там ещё.

Напомним, что депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала, что может сменить спортивное гражданство из-за отстранения россиян от участия в соревнованиях.