Рублёв не исключил, что может сменить спортивное гражданство
«Если говорить о Уимблдоне, то да, допустили бы, если поменять паспорт. Смена гражданства? Если нас везде забанят на всех турнирах, а я дальше захочу продолжать карьеру, то это — один из выходов из ситуации», —сказал Рублёв на YouTube-канале блогера Виталия Кравченко.
Он также заявил, что уже выигрывал Олимпиаду в миксте и хочет верить, что сыграет там ещё.
Напомним, что депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.
Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала, что может сменить спортивное гражданство из-за отстранения россиян от участия в соревнованиях.