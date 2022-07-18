Приостановивший контракт с «Динамо» Бальбуэна перешёл в «Коринтианс»

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна, приостановивший контракт с московским «Динамо», перешёл в бразильский «Коринтианс».

30-летний футболист подписал контракт на один год, сообщает официальный сайт команды.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Бальбуэна присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

Парагваец уже выступал за бразильский клуб с 2016 по 2018 года, а в 2017-м вместе с командой выиграл чемпионат Бразилии.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о решении Бальбуэны приостановить контракт с московским клубом.