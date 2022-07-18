Источник: Фернандес близок к подписанию контракта с «Сантосом»
- РИА Новости
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31-летний Фернандес близок к подписанию контракта с бразильским «Сантосом», сообщает Адемир Куинтино в своих социальных сетях.
16 июня появилась информация, что «Гремио» связывался с представителями футболиста по поводу его возвращения в клуб.
Напомним, что Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.
Ранее агент Фернандеса опроверг факт возвращения футболиста в ЦСКА зимой.