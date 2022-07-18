Источник: Фернандес близок к подписанию контракта с «Сантосом»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

31-летний Фернандес близок к подписанию контракта с бразильским «Сантосом», сообщает Адемир Куинтино в своих социальных сетях.

16 июня появилась информация, что «Гремио» связывался с представителями футболиста по поводу его возвращения в клуб.

Напомним, что Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее агент Фернандеса опроверг факт возвращения футболиста в ЦСКА зимой.