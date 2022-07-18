Донецкий «Шахтёр» потребует от ФИФА €50 млн

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Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин заявил, что клуб планирует подать заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием к ФИФА о выплате €50 млн.
Донецкий «Шахтёр» потребует от ФИФА €50 млн
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  • © Philipp Schmidli

«Мы почти договорились по контрактам и всё согласовали, но когда ФИФА приняла это решение, то «Фулхэм» прислал нам электронное письмо, в котором говорилось, что из-за решения ФИФА отзывает свои документы, условия и возьмёт Манора Соломона бесплатно», — цитирует Палкина The Athletic.

Отмечается, что клуб намеревался продать четырёх игроков и вёл переговоры по их трансферам, однако после решения ФИФА сделки по футболистам сорвались и клуб недополучил более €50 млн.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года. Подобная мера предусматривается и по отношению к украинским клубам из-за ситуации в стране.

Ранее Палкин сообщил, что команда будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2022/23 в Варшаве, на стадионе «Легии».

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