Агаларов: всю зарплату отдаю отцу, а мне выделяется определённая сумма в месяц

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Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал, как распоряжается заработанными деньгами.
Агаларов: всю зарплату отдаю отцу, а мне выделяется определённая сумма в месяц
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Всю зарплату отдаю отцу. Мне выделяется определённая сумма в месяц. Это нормальная вещь, считаю это правильным. Отец прожил уже две футбольные жизни: свою и моего дяди, поэтому я ему полностью доверяю», — цитирует Агаларова Sport24.

21-летний футболист забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. По информации СМИ, «Ахмат» заплатит «Уфе» за нападающего €1,5 млн + 50% с последующей продажи.

18 июля форвард рассказал, что одним из факторов перехода в грозненский клуб была схожесть менталитета народов Чечни и Дагестана, поэтому его адаптация в новом клубе будет проходить быстрее.

Ранее Агаларов рассказал, почему не состоялся его переход из «Уфы» в португальский «Маритиму».

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