Минеев предложил Вагабову сойтись в поединке за два пояса

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Чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев заявил о готовности подраться с победителем AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагабом Вагабовым за два пояса.
Минеев предложил Вагабову сойтись в поединке за два пояса
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Nikishin

«Я чемпион в 84 кг, ты — в 93 кг. Если ты готов, встречаемся ровно посередине — в 88,5 кг. Два пояса на кону. Погнали!» — сказал Минеев в видеообращении в соцсетях.

На счету 32-летнего Минеева 16 побед (11 — нокаутом) в ММА, одно поражение и одна ничья. Он дрался в боях на голых кулаках, в выставочных боксёрских поединках и выступал по гибридным правилам.

На счету Вагабова 30 побед (19 — нокаутом) в MMA, одно поражение и одна ничья.

Ранее боец смешанных единоборств Сергей Харитонов оценил возможность проведения реванша с Александра Емельяненко.

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