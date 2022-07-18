Минеев предложил Вагабову сойтись в поединке за два пояса

Чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев заявил о готовности подраться с победителем AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагабом Вагабовым за два пояса.

«Я чемпион в 84 кг, ты — в 93 кг. Если ты готов, встречаемся ровно посередине — в 88,5 кг. Два пояса на кону. Погнали!» — сказал Минеев в видеообращении в соцсетях.

На счету 32-летнего Минеева 16 побед (11 — нокаутом) в ММА, одно поражение и одна ничья. Он дрался в боях на голых кулаках, в выставочных боксёрских поединках и выступал по гибридным правилам.

На счету Вагабова 30 побед (19 — нокаутом) в MMA, одно поражение и одна ничья.

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