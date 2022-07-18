Агаларов рассказал, из-за чего не состоялся его переход в «Маритиму»

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Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал, почему не состоялся его переход из «Уфы» в португальский «Маритиму».
Агаларов рассказал, из-за чего не состоялся его переход в «Маритиму»
  • РИА Новости

«Этот вариант был, мы обсуждали его с Шамилем Камиловичем. Но в итоге я решил, что отъезд за границу сейчас — не совсем то, что мне нужно», — цитирует Агаларова Sport24.

По его словам, он готов к Европе, но ему нужно поиграть как минимум один сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ).

21-летний футболист забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. 15 июля стало известно, что «Ахмат» заплатит «Уфе» за нападающего €1,5 млн + 50% с последующей продажи.

Ранее Агаларов высказался о переходе из «Уфы» в грозненский клуб.

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