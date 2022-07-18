Добровинский заявил, что «Динамо» приобрело трёх футболистов

Короткая ссылка
Болельщик «Динамо» адвокат Александр Добровинский сообщил, что московская команда усилилась двумя центральными защитниками и опорным полузащитником.
Добровинский заявил, что «Динамо» приобрело трёх футболистов
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Недоволен ничейным результатом. Мне понравился «Ростов». Они фактурные, здоровые ребята, на голову выше наших! «Динамо» прощали много раз. Конечно, надо укреплять середину. Раскрою секрет, что сегодня узнал, что «Динамо» купило двух центральных защитников и опорника. Это легионеры», — цитирует Добровинского «Спорт-Экспресс».

«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в первом туре чемпионата России. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.

В составе бело-голубых мяч забил Вячеслав Грулёв (на 16-й минуте). В ростовском клубе отличился Николай Комличенко (на 68-й минуте).

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о работе наставника «Ростова» Валерия Карпина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить