Добровинский заявил, что «Динамо» приобрело трёх футболистов

Болельщик «Динамо» адвокат Александр Добровинский сообщил, что московская команда усилилась двумя центральными защитниками и опорным полузащитником.

«Недоволен ничейным результатом. Мне понравился «Ростов». Они фактурные, здоровые ребята, на голову выше наших! «Динамо» прощали много раз. Конечно, надо укреплять середину. Раскрою секрет, что сегодня узнал, что «Динамо» купило двух центральных защитников и опорника. Это легионеры», — цитирует Добровинского «Спорт-Экспресс».

«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в первом туре чемпионата России. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.

В составе бело-голубых мяч забил Вячеслав Грулёв (на 16-й минуте). В ростовском клубе отличился Николай Комличенко (на 68-й минуте).

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о работе наставника «Ростова» Валерия Карпина.