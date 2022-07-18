Галактионов сообщил, что молодёжная сборная России проведёт сбор в сентябре

Короткая ссылка
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов сообщил, что национальная команда проведёт сбор в сентябре.
Галактионов сообщил, что молодёжная сборная России проведёт сбор в сентябре
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Да, конечно, запланирован сентябрьский сбор в этом году. Уже можно сказать, что прорабатывается логистика проведения контрольных матчей с различными соперниками. Понимание наступит в ближайшее время», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что на данный момент уже ориентирован список молодого созыва. По его словам, уже есть группа футболистов, которые зарекомендовали себя в РПЛ.

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.

Нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.

Ранее Галактионов заявил, что, помимо «Пари НН», у него были предложения от других клубов РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить