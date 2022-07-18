Галактионов сообщил, что молодёжная сборная России проведёт сбор в сентябре

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов сообщил, что национальная команда проведёт сбор в сентябре.

«Да, конечно, запланирован сентябрьский сбор в этом году. Уже можно сказать, что прорабатывается логистика проведения контрольных матчей с различными соперниками. Понимание наступит в ближайшее время», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что на данный момент уже ориентирован список молодого созыва. По его словам, уже есть группа футболистов, которые зарекомендовали себя в РПЛ.

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.

Нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.

Ранее Галактионов заявил, что, помимо «Пари НН», у него были предложения от других клубов РПЛ.