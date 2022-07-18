Карякин объяснил, почему сменил гражданство с украинского на российское

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, почему решил сменить гражданство с украинского на российское.
Карякин объяснил, почему сменил гражданство с украинского на российское
  • AFP
  • © Koen Suyk / ANP

«С 12 до 19 лет я жил в Крыму, много тренировался. Но просто не с кем было заниматься. Каждый раз приходилось приглашать тренеров. Чаще из России, иногда — с Украины. Это было накладно и сложно, а главное, несравнимо с Москвой с точки зрения возможностей. В Москве ты можешь позвонить какому-нибудь гроссмейстеру — и через час уже быть у него и играть в шахматы. В Крыму это невозможно», — приводит слова Карякина ТАСС.

Он также поблагодарил ФШР, которая создала условия для его тренировок с тренерами. По его словам, всё было налажено для его дальнейшего развития.

Карякин не был допущен на турнир претендентов, поскольку поддержал публично спецоперацию на Украине. 32-летний шахматист является уроженцем Симферополя.

Ранее Карякин объяснил, почему перестал общаться с Непомнящим.

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