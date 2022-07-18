Карякин уверен, что шахматисты из России останутся без денег, если ФИДЕ возглавит украинец

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказал мнение, что победа украинского кандидата на выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приведёт к тому, что россияне точно не смогут участвовать ни в каких турнирах под эгидой организации и останутся без денег.

«Там баллотируется один украинец. Он не привёл ни одного спонсора, ничего не сделал для развития шахмат. Если украинец будет президентом ФИДЕ, то мы просто все останемся без денег. Россияне точно не будут участвовать ни в каких турнирах, и это будет конец. Тогда точно надо будет создавать что-то новое», — цитирует Карякина ТАСС.

Дворкович стал президентом ФИДЕ в октябре 2018 года. Выборы пройдут в рамках генеральной ассамблеи ФИДЕ 7—8 августа в индийском городе Ченнаи. Заявки на участие в выборах принимались до 7 июня.

Помимо Дворковича, кандидатами являются украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли.

Ранее менеджер Карякина рассказал, что был поражён его критикой в адрес ФШР.