Касаткина осталась первой ракеткой России в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок.

Дарья Касаткина продолжает занимать 12-ю строчку. Из россиянок далее расположилась Вероника Кудерметова (18-е место). В топ-30 также вошла Екатерина Александрова (28-я). Наибольшего прогресса среди теннисисток из России достигла Анастасия Потапова, дошедшая до полуфинала турнира в Лозанне. Она поднялась на 16 позиций и теперь занимает 63-е место.

Лидером рейтинга по-прежнему является полька Ига Свёнтек. На второе место поднялась эстонка Анетт Контавейт, тройку замкнула гречанка Мария Саккари.

Ранее Медведев повторил достижение Сафина по числу недель на первой строчке рейтинга ATP.