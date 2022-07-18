Полузащитник «Динамо» Фомин считает, что команда нашла общий язык с тренером Йокановичем

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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о работе с тренером бело-голубых Славишей Йокановичем.

«Считаю, что команда нашла общий язык с тренером. Мы уже добились прогресса в некоторых компонентах. Я верю, что мы сможем стать лучше и сделать шаг вперёд», — цитирует Фомина пресс-служба столичного клуба.

53-летний специалист подписал контракт с бело-голубыми на сезон-2022/23 с опцией продления ещё на два в случае достижения определённых результатов. Он заменил на посту тренера Сандро Шварца.

Ранее Йоканович высказался о работе наставника «Ростова» Валерия Карпина.

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