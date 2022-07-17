Песков не поддержал инициативу приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о предложении депутата Госдумы Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

«Полагаю, что эта идея не найдёт поддержки», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Ранее Терюшков ответил на критику заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой в свой адрес.