Песков не поддержал инициативу приравнять смену спортивного гражданства к госизмене
«Полагаю, что эта идея не найдёт поддержки», — цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, что Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.
Ранее Терюшков ответил на критику заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой в свой адрес.