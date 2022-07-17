Слуцкий: присутствие Дзюбы в «Рубине» влияет положительно на команду

Короткая ссылка
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что присутствие нападающего Артёма Дзюбы в казанском клубе положительно влияет на команду.
Слуцкий: присутствие Дзюбы в «Рубине» влияет положительно на команду
  • Gettyimages.ru

«Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все — и молодые, и опытные. Каждый в противоборстве и во взаимодействии с Артёмом становится лучше», — цитирует Слуцкого Sport24.

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что Кристиане Эмиле, агент Слуцкого, будет искать новый клуб для Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить