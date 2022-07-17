Слуцкий: присутствие Дзюбы в «Рубине» влияет положительно на команду

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что присутствие нападающего Артёма Дзюбы в казанском клубе положительно влияет на команду.

«Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все — и молодые, и опытные. Каждый в противоборстве и во взаимодействии с Артёмом становится лучше», — цитирует Слуцкого Sport24.

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что Кристиане Эмиле, агент Слуцкого, будет искать новый клуб для Дзюбы.