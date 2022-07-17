В «Зените» опровергли информацию о переходе Андрея Мостового в «Сочи»
- РИА Новости
«Андрей Мостовой уйдёт в аренду в «Сочи»? Это фейк. Он игрок «Зенита». Тут не о чем говорить», — цитирует Медведева Sport24.
Контракт 24-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года.
Мостовой в 28 матчах чемпионата России сезона-2021/22 забил пять мячей и записал на свой счёт две результативные передачи. Хавбек десять раз попадал в основной состав.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе из команды Мостового.