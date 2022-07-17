В «Зените» опровергли информацию о переходе Андрея Мостового в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что полузащитник петербургского клуба Андрей Мостовой перейдёт в «Сочи» на правах аренды.

«Андрей Мостовой уйдёт в аренду в «Сочи»? Это фейк. Он игрок «Зенита». Тут не о чем говорить», — цитирует Медведева Sport24.

Контракт 24-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года.

Мостовой в 28 матчах чемпионата России сезона-2021/22 забил пять мячей и записал на свой счёт две результативные передачи. Хавбек десять раз попадал в основной состав.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе из команды Мостового.