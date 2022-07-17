Аршавин: «Зенит» попытается приобрести Захаряна в конце его контракта с «Динамо»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин сообщил о желании приобрести полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в конце его контракта со столичным клубом.

«Его контракт заканчивается в 2024 году, поэтому у него ещё есть время подождать. Потом мы придём за ним. Сейчас, к сожалению, у нас денег нет. Мы подождём, когда он будет стоить дешевле, и возьмём его», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

По его мнению, «в данной политической ситуации вряд ли кто-то захочет купить Захаряна в Европе». Он посоветовал 19-летнему хавбеку прибавлять и совершенствоваться в российском чемпионате, чтобы потом перейти в более элитную команду РПЛ.

Захарян в сезоне-2021/22 в 34 матчах забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе из команды полузащитника Андрея Мостового в летнее трансферное окно.