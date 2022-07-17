Отец Малиновского сообщил, почему были отложены поиски вертолёта

Владимир Малиновский, отец многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров по биатлону Игоря Малиновского, рассказал о подробностях поиска вертолёта, которым управлял его сын.

«В обед облачность начала снижаться, и последняя связь была в 12:41. В 14:15 Игорь увидел просвет и ушёл туда, связи больше не было. Поиски не могли начаться, они поначалу их планировали. Хотели поднять Ан-26. Я сказал своё слово, но командир Ан-26 заявил, что нет никакого смысла летать над облаками: завтра с утра погода улучшится — и будут начаты поиски», — приводит слова Малиновского «Матч ТВ».

Напомним, что 16 июля вертолёт под управлением биатлониста, вылетевший из долины Узон, не вышел на связь. 17 июля транспортное средство было обнаружено камчатскими спасателями сгоревшим. В МЧС подтвердили, что никто из пассажиров не выжил.

25-летний Малиновский был квалифицированным пилотом и успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже. Отец Игоря — пилот вертолёта.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на гибель Малиновского.