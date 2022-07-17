В «Торпедо» начнут оформлять Fan ID после матча с «Сочи»

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Президент московского «Торпедо» Денис Маслов рассказал, когда столичный клуб начнёт оформлять паспорта болельщика (Fаn ID) для игроков и сотрудников.
В «Торпедо» начнут оформлять Fan ID после матча с «Сочи»
  • РИА Новости

«В третьем туре мы играем в Самаре, где уже необходима карта болельщика, сразу после сегодняшнего матча будем оформлять. Я вчера лично оформил себе, теперь меня ждёт путешествие в МФЦ, меня уже туда пригласили», — цитирует Маслова ТАСС.

«Торпедо» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура чемпионата России 31 июля.

Согласно закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала об оформлении Fan ID для себя и своей семьи. 

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