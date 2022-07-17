Махачев будет готовиться к бою за титул чемпиона UFC в России и ОАЭ

В команде российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева рассказали, где пройдёт подготовка к поединку за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против бразильца Чарльза Оливейры.

«Исламу нет смысла лететь в США, это лишняя акклиматизация. Он будет готовиться в России, а ближе к бою — примерно за три-четыре недели — полетит в ОАЭ», — цитирует представителя команды ТАСС.

Бой Махачев — Оливейра станет главным событием вечера UFC 280 в Абу-Даби. Поединок пройдёт 22 октября.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее сообщалось, что Оливейра и Махачев проведут поединок на турнире UFC 280.