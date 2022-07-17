В ЭСК РФС сообщили, что не получали жалобу «Спартака» на судейство в матче с «Ахматом»
- РИА Новости
«Пока от «Спартака» по матчу с «Ахматом» мы ничего не получали», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».
На 41-й минуте матча защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён с поля. Он получил две жёлтые карточки за минуту. Также вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ударил по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева шипами бутсы, после чего арбитр не удалил голкипера с поля.
16 июля стало известно, что «Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства Безбородова в матче с «Ахматом».
Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о судействе после матча со «Спартаком» в рамках первого тура РПЛ.