В ЭСК РФС сообщили, что не получали жалобу «Спартака» на судейство в матче с «Ахматом»

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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС) пока не получила жалобу от «Спартака» на работу арбитров после матча с «Ахматом» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (1:1).
В ЭСК РФС сообщили, что не получали жалобу «Спартака» на судейство в матче с «Ахматом»
  • РИА Новости

«Пока от «Спартака» по матчу с «Ахматом» мы ничего не получали», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».

На 41-й минуте матча защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён с поля. Он получил две жёлтые карточки за минуту. Также вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ударил по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева шипами бутсы, после чего арбитр не удалил голкипера с поля.

16 июля стало известно, что «Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства Безбородова в матче с «Ахматом».

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о судействе после матча со «Спартаком» в рамках первого тура РПЛ.

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